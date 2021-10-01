За словами прем’єр-міністра, "депутатська фракція може запропонувати кандидатури міністрів на звільнення".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що депутати "Слуги народу" на зборах в Трускавці кадрові питання ще не обговорювали.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту LB.ua.

"Список кандидатів на звільнення може формувати депутатська фракція, може подавати прем’єр-міністр, що відбувається. Якщо депутатська фракція на своїх зустрічах сьогодні, завтра, або в любий день сформує список міністріВ,які не задовольняють депутатів у своїй роботі, то це буде зреалізовано.

"Наразі "Слуга народу" кадрові питання в Уряді не обговорювала", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що "слуги народу" мають обговорити відставку двох міністрів та питання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. При цьому Арахамія натякнув, що взяті підписні листи не означають, що питання будуть виносити на розгляд.