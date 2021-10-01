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Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю за два роки, - Монастирський

Для повного облаштування кордонів потрібно 17 млрд гривень.

Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю за два роки, - Монастирський
Фото: пресцентр МВС

Протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, перебуваючи на Луганщині, де оглянув нещодавно зведену ділянку україно-російського кордону у зоні відповідальності Луганського прикордонного загону у с. Розсипне.

"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю", - цитує керівника МВС пресслужба міністерства.

Денис Монастирський наголосив, що наступного року має бути "велике будівництво кордонів".

"Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий  інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни", ‑ пояснив міністр. 

Очільник правоохоронного відомства додав, що для повного облаштування кордонів потрібно 17 млрд гривень. За його словами, МВС вже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

Нагадаємо, нещодавно Україна передала Литві гуманітарний вантаж - 38 тонн колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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