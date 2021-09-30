Зеленський у Нью-Йорку передав Ердогану список із 450 українських в'язнів Кремля

Турецький президент після зустрічі з Зеленським літав до Путіна.

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Нью-Йорк передав президенту Туреччини Реджепу Ердогану список із 450 українських в'язнів Кремля.

Про це розказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер, 30 вересня.

"У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список із 450 українських в'язнів", - повідомив Кулеба.

Зустріч Зеленського і Ердогана відбулась 21 вересня, а 29 вересня турецький президент приїжджав у Сочі до президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Туреччина раніше вже допомагала Україні у звільненні політичних в'язнів. Наприклад, в 2017 році заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза видали з Росії саме Туреччині, а не напряму Україні.

У серпні 2021 року Зеленський під час телефонної розмови з Ердоганом попросив допомогти у звільненні інших кримських татар, яких незаконно утримує Росія в окупованому Криму.