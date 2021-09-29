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​Військовослужбовців Академії Сухопутних військ перевірять на причетність до ультраправої організації Centuria

Міноборони України перевірить інформацію про навчання націоналістів у військовій академії.

​Військовослужбовців Академії Сухопутних військ перевірять на причетність до ультраправої організації Centuria

Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного перевірять щодо можливих зв’язків із ультраправою організацією Centuria.

Міністр оборони Андрій Таран дав відповідне доручення військовій службі правопорядку ЗСУ, інформує пресцентр Міністерства оборони.

"Військовій службі правопорядку ЗСУ також доручено провести службову перевірку інформації стосовно обставин укладення та наслідків реалізації Управлінням фізичної культури і спорту Міністерства оборони України договору про співробітництво з громадською організацією «Українська федерація змішаних бойових мистецтв»", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за результатами службової перевірки "у разі наявності підстав доручено поінформувати правоохоронні органи".

Раніше американський Інститут Джорджа Вашингтона оприлюднив доповідь, у якій сказано, що головний військовий навчальний заклад України "став домом" для ультраправої організації Centuria. Члени організації нібито активно вербують нових прихильників з числа курсантів та офіцерів.

Зазначається, що через академію неонацисти нібито мали доступ і до західних військових вишів.

За даними американських дослідників, сама Centuria стверджує, що її члени служать офіцерами у кількох частинах української армії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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