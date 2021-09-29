Президент Німеччини спростував чутки про скасування безвізу для України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Штайнмаєра.

"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишиневі, - ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - заявив президент Німеччини.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія опублікувала звіт, у якому висловила стурбованість зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн.

У МЗС заявили, що Україна не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Причин для ухвалення такого рішення немає.