Україна не отримувала офіційних сигналів від ЄС щодо скасування безвізу, - МЗС

"Причин для прийняття такого рішення немає і бути не може".

Українська сторона не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Причин для прийняття такого рішення немає і бути не може.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь за 2020-й і першу половину 2021 року "Про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан і Східного партнерства", зокрема Україною.

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звичайно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" для поліпшення управління міграційними процесами і вдосконалення антикорупційного законодавства", - зазначив Ніколенко.

Дипломат додав, що МЗС України вже запропонував окремим країнам-членам ЄС та Європейської комісії провести консультації, щоб роз'яснити окремі положення українського законодавства. "Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться найближчим часом", - зауважив він.

За його словами, одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де українська сторона проінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

"Україна не є державою з високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС у сфері реадмісії, як одним з ключових факторів для нормального функціонування безвізу, відбувається на належному рівні", - резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, напередодні Єврокомісія опублікувала звіт, у якому висловила стурбованість зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн.