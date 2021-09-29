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За минулий рік в Україні зареєстрували 16 нових політичних партій

Це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки.

За минулий рік в Україні зареєстрували 16 нових політичних партій
Фото: Максим Марусенко

У 2020 році в Україні було офіційно зареєстровано 16 нових політичних партій.

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель на презентації дослідження "Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні", що відбулася 29 вересня в Українському кризовому медіа-центрі.

Так, у 2020 рооці зареєстрували такі партії:

  1. "Варта (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)";
  2. "Довіра";
  3. "Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ";
  4. "Ідея нації";
  5. "Екологічна альтернатива";
  6. "Національна платформа";
  7. "Добрі сусіди";
  8. "Березанська громада";
  9. "Команда Михайлішина";
  10. "Місто щасливих людей";
  11. "Ми зможемо";
  12. "Рідний край";
  13. "Місто життя";
  14. "Право вибору";
  15. "Порядок для України";
  16. "Рух до Європи".

Це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки. Для порівняння: у 2019 році в Україні було зареєстровано лише три нові політичні партії: "Демократична сокира", "Партія чернівчан" та "Блок Володимира Сальдо); у  2018 році – одна - "Рідне Закарпаття"; у 2017 році – три партії: "Єдина Альтернатива", "Велика країна", "Успішна Україна". Натомість, у 2016 році було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. – 78, 2014 р. – 36.

В КВУ зазначили, що особливістю реєстрації партій наразі є поява значної кількості так званих регіональних політичних сил - які діють виключно в одній чи кількох областях України. Серед прикладів партій, які вказують на регіональну приналежність: "Молодий Харків", "Рівне разом", "Херсонці", "Біла Церква разом", ВО "Черкащани", "Партія вінничан", "Патріоти Волині", "Миколаївці", "Команда Дніпра".

Станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав. При цьому, зазначають у КВУ, значна частина партій не ведуть активної діяльності і мають ознаки фіктивності -  із понад 350 зареєстрованих партій лише 21 партія висунула виборчі списки на парламентських виборах-2019, 194 партії заявили про участь у місцевих виборах-2020.

Нагадаємо, в травні цього року бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков створив партію під назвою "Україна - наш дім".  Раніше в Україні вже була партія "Наш дім Україна", зараз вона називається "Енергія".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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