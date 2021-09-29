За минулий рік в Україні зареєстрували 16 нових політичних партій

У 2020 році в Україні було офіційно зареєстровано 16 нових політичних партій.
Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель на презентації дослідження "Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні", що відбулася 29 вересня в Українському кризовому медіа-центрі.
Так, у 2020 рооці зареєстрували такі партії:
- "Варта (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)";
- "Довіра";
- "Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ";
- "Ідея нації";
- "Екологічна альтернатива";
- "Національна платформа";
- "Добрі сусіди";
- "Березанська громада";
- "Команда Михайлішина";
- "Місто щасливих людей";
- "Ми зможемо";
- "Рідний край";
- "Місто життя";
- "Право вибору";
- "Порядок для України";
- "Рух до Європи".
Це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки. Для порівняння: у 2019 році в Україні було зареєстровано лише три нові політичні партії: "Демократична сокира", "Партія чернівчан" та "Блок Володимира Сальдо); у 2018 році – одна - "Рідне Закарпаття"; у 2017 році – три партії: "Єдина Альтернатива", "Велика країна", "Успішна Україна". Натомість, у 2016 році було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. – 78, 2014 р. – 36.
В КВУ зазначили, що особливістю реєстрації партій наразі є поява значної кількості так званих регіональних політичних сил - які діють виключно в одній чи кількох областях України. Серед прикладів партій, які вказують на регіональну приналежність: "Молодий Харків", "Рівне разом", "Херсонці", "Біла Церква разом", ВО "Черкащани", "Партія вінничан", "Патріоти Волині", "Миколаївці", "Команда Дніпра".
Станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав. При цьому, зазначають у КВУ, значна частина партій не ведуть активної діяльності і мають ознаки фіктивності - із понад 350 зареєстрованих партій лише 21 партія висунула виборчі списки на парламентських виборах-2019, 194 партії заявили про участь у місцевих виборах-2020.
Нагадаємо, в травні цього року бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков створив партію під назвою "Україна - наш дім". Раніше в Україні вже була партія "Наш дім Україна", зараз вона називається "Енергія".