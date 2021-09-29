За минулий рік в Україні зареєстрували 16 нових політичних партій

У 2020 році в Україні було офіційно зареєстровано 16 нових політичних партій.

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель на презентації дослідження "Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні", що відбулася 29 вересня в Українському кризовому медіа-центрі.

Так, у 2020 рооці зареєстрували такі партії:

"Варта (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)"; "Довіра"; "Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ"; "Ідея нації"; "Екологічна альтернатива"; "Національна платформа"; "Добрі сусіди"; "Березанська громада"; "Команда Михайлішина"; "Місто щасливих людей"; "Ми зможемо"; "Рідний край"; "Місто життя"; "Право вибору"; "Порядок для України"; "Рух до Європи".

Це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки. Для порівняння: у 2019 році в Україні було зареєстровано лише три нові політичні партії: "Демократична сокира", "Партія чернівчан" та "Блок Володимира Сальдо); у 2018 році – одна - "Рідне Закарпаття"; у 2017 році – три партії: "Єдина Альтернатива", "Велика країна", "Успішна Україна". Натомість, у 2016 році було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. – 78, 2014 р. – 36.

В КВУ зазначили, що особливістю реєстрації партій наразі є поява значної кількості так званих регіональних політичних сил - які діють виключно в одній чи кількох областях України. Серед прикладів партій, які вказують на регіональну приналежність: "Молодий Харків", "Рівне разом", "Херсонці", "Біла Церква разом", ВО "Черкащани", "Партія вінничан", "Патріоти Волині", "Миколаївці", "Команда Дніпра".

Станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав. При цьому, зазначають у КВУ, значна частина партій не ведуть активної діяльності і мають ознаки фіктивності - із понад 350 зареєстрованих партій лише 21 партія висунула виборчі списки на парламентських виборах-2019, 194 партії заявили про участь у місцевих виборах-2020.

Нагадаємо, в травні цього року бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков створив партію під назвою "Україна - наш дім". Раніше в Україні вже була партія "Наш дім Україна", зараз вона називається "Енергія".