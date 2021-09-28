Долю закону про олігархів вирішить Зеленський: Разумков назвав два сценарії

Президент має або повернути документ до Верховної Ради з власними пропозиціями, або підписати його та вносити зміни до нього іншим законопроєктом.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що ухвалений минулого тижня закон про олігархів не треба переголосовувати. Президент має або повернути документ до Верховної Ради з власними пропозиціями, або підписати його та вносити зміни до нього іншим законопроєктом.

Про це Разумков заявив у ефірі телеканалу "Наш".

"Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту”, - сказав Разумков.

Він зазначив, що виступає проти повторного голосування за правки до закону, як це передбачено ст. 131 Регламенту Верховної Ради.

“Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон”, - повідомив спікер.

“У вівторок будуть проголосовані постанови, які фактично блокують (підпис законопроєкту – ред.). Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту. Як тільки він повернеться з вето або підписом президента, ми обов’язково його оприлюднимо у "Голосі України", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 23 вересня у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. Окрім "Слуги народу", яка дала 229 голосів, за закон про олігархів проголосували 18 депутатів "За майбутнє", 15 - фракції "Довіра", 11 від партії "Голос" та 6 позафракційних депутатів. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції. Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови ВР Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок. При цьому під час голосування за "спецпроцедурою" одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що ухвалений парламентом закон про олігархів потребує виправлення. Через це документ будуть переголосовувати.