Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня

При голосуванні за "спецпроцедурою" одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Ухвалений вчора парламентом закон про олігархів потребує виправлення. Через це документ будуть переголосовувати.

Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його гарячково виправляти! Тепер потрібне ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - зазначив нардеп у своєму телеграм-каналі.

За словами Железняка, проблема в тому, що одночасно врахували три (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону - про те, як олігарх визнається олігархом.

Фото: телеграм Ярослава Железняка

Фото: телеграм Ярослава Железняка

"Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування", - додав народний депутат.

"Якщо були прийняті різні правки, а судячи з тексту, це саме так, то зобов'язані голосувати в залі. Все інше - це грубе порушення регламенту. Комітет - це консультативний орган Ради. Стаття 131 чітко говорить про це", - заявив Железняк у коментарі LB.ua.

Член профільного Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, нардепка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у коментарі LB.ua підтвердила, що закон про олігархів переголосовуватимуть.

Вона уточнила, що голосування буде не сьогодні, а наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 23 вересня у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. Окрім "Слуги народу", яка дала 229 голосів, за закон про олігархів проголосували 18 депутатів "За майбутнє", 15 - фракції "Довіра", 11 від партії "Голос" та 6 позафракційних депутатів. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції. Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови ВР Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.