Посли G7 розчаровані темпами висування кандидатів до Етичної ради ВРП

Запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.

Посли країн "Великої сімки" висловили занепокоєння та розчарування з приводу процесу впровадження судової реформи в Україні.

Заяву послів G7 оприлюднено у Twitter.

"Посли продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - йдеться в заяві.

Посли G7 звернули увагу на те, що запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.

"Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної ради ВРП", - наголошується у заяві.

Посли також висловили стурбованість законопроєктом 4533. На думку дипломатів, реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

"Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу Укарїни. Проведення цих реформ поліпшить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання", - наголосили посли країн "Великої сімки".

Зазначимо, Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. До неї входять, зокрема, представники міжнародних партнерів та судової влади.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Документи на конкурс можна подати до 21 жовтня.