"Євросолідарність" подасть НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяви щодо ухвалення закону про олігархів

«Європейська Солідарність» подасть до НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді під час голосування за закон про олігархів. Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року. Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу. Вчора була реалізована законодавча ініціатива Зеленського, але вперше в цій залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу», – пояснила співголова фракції.

За її словами, в заяві буде "багато прізвищ".

«Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. ...Потім головуючий на засіданні Стефанчук, перевищуючи службові повноваження, узурпуючи владу, перешкоджаючи в діяльності народного депутата України, разом з Веніславським і 250 народними депутатами від монобільшості та двох олігархічних груп проголосували за те, що порушили право народних депутатів на законотворчу діяльність», – зазначає Геращенко. «Ми розцінюємо ці злочини за статтями «перешкоджання державному діячу», «перешкоджання діяльності народного депутата», «перевищення службових повноважень», «узурпація влади». І саме за цими статтями мають бути порушенні кримінальні справи та допитані всі, хто влаштував тут вчора цю ахінею, хто вчора тут головував і все це проводив», – резюмувала нардепка.