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"Євросолідарність" подасть НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяви щодо ухвалення закону про олігархів

Геращенко вважає, що законодавчі права депутатів були порушені.

"Євросолідарність" подасть НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяви щодо ухвалення закону про олігархів
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

«Європейська Солідарність» подасть до НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді під час голосування за закон про олігархів. Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року. Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу. Вчора була реалізована законодавча ініціатива Зеленського, але вперше в цій залі було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу», – пояснила співголова фракції.

За її словами, в заяві буде "багато прізвищ".

«Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. ...Потім головуючий на засіданні Стефанчук, перевищуючи службові повноваження, узурпуючи владу, перешкоджаючи в діяльності народного депутата України, разом з Веніславським і 250 народними депутатами від монобільшості та двох олігархічних груп проголосували за те, що порушили право народних депутатів на законотворчу діяльність», – зазначає Геращенко. «Ми розцінюємо ці злочини за статтями «перешкоджання державному діячу», «перешкоджання діяльності народного депутата», «перевищення службових повноважень», «узурпація влади». І саме за цими статтями мають бути порушенні кримінальні справи та допитані всі, хто влаштував тут вчора цю ахінею, хто вчора тут головував і все це проводив», – резюмувала нардепка.

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