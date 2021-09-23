Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
На Шефіра скоєно замах
На Шефіра скоєно замах
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
ГоловнаПолітика

Комітет ПАРЄ з відбору суддів Європейського суду з прав людини відхилив запропонованих Україною кандидатів

Причина - невідповідність деяких кандидатур Європейської конвенції з прав людини.

Комітет ПАРЄ з відбору суддів Європейського суду з прав людини відхилив запропонованих Україною кандидатів
Фото: EPA/UPG

Комітет Парламентської асамблеї Європи з відбору суддів Європейського суду з прав людини відхилив список кандидатів, запропонований Україною.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

"Причина - невідповідність деяких кандидатур Європейської конвенції з прав людини", - зазначив він.

Нардеп додав, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято в понеділок.

Гончаренко нагадав, що у списку було три кандидатури: професор міжнародного права в Національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ) Микола Гнатовський, доктор правознавства University College London Гаяне Нуріджанян та глава Комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також