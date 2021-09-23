Комітет ПАРЄ з відбору суддів Європейського суду з прав людини відхилив запропонованих Україною кандидатів

Комітет Парламентської асамблеї Європи з відбору суддів Європейського суду з прав людини відхилив список кандидатів, запропонований Україною.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

"Причина - невідповідність деяких кандидатур Європейської конвенції з прав людини", - зазначив він.

Нардеп додав, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято в понеділок.

Гончаренко нагадав, що у списку було три кандидатури: професор міжнародного права в Національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ) Микола Гнатовський, доктор правознавства University College London Гаяне Нуріджанян та глава Комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.