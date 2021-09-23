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Данілов назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України

"Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації".

Данілов назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що ухвалення закону про олігархів стало найважливішим днем у новітній історії України.

Про це Данілов написав у фейсбуці, коментуючи рішення Верховної Ради, яке, на його думку, дає Україні шанс на глибинні зміни та надію на краще майбутнє.

"Найважливіший день у новітній історії України. Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації, а для нас він став точкою вибору між майбутнім і минулим", - заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що закон дозволить Україні позбутися кланово-олігархічної системи.

"Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про олігархів голосами 279 депутатів. Це відбулося за відсутності спікера Дмитра Разумкова та під протести опозиції. Для його прийняття депутати застосували спеціальну спрощену процедуру, яка дозволила уникнути необхідності розглядати кожну поправку.

Ухвалений закон передбачає створення реєстру олігархів, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами. Повноваження визнавати людину олігархом покладено на РНБО.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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