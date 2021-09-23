До другого читання враховані правки, які конкретизують поняття "бенефіціарів", "контролюючих осіб" тощо.

Основна "філософія" ухваленого Радою закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) до другого читання не змінилася.

Про це в коментарі LB.ua заявив представник президента у Конституційному Суді, народний депутат фракції "Слуги народу" Федір Веніславський.

Проте, пояснив він, до другого читання враховані правки, які конкретизують поняття "бенефіціарів", "контролюючих осіб" та інші положення закону.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 підтримали у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови ВР Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.

У першому читанні законопроєкт про олігархів було ухвалено в липні 2021 року.