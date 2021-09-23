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"Основна "філософія" закону про олігархів до другого читання не змінилася", - Веніславський

До другого читання враховані правки, які конкретизують поняття "бенефіціарів", "контролюючих осіб" тощо.

"Основна "філософія" закону про олігархів до другого читання не змінилася", - Веніславський
Фото: скрин відео

Основна "філософія" ухваленого Радою закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) до другого читання не змінилася.

Про це в коментарі LB.ua заявив представник президента у Конституційному Суді, народний депутат фракції "Слуги народу" Федір Веніславський.

Проте, пояснив він, до другого читання враховані правки, які конкретизують поняття "бенефіціарів", "контролюючих осіб" та інші положення закону.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 підтримали у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови ВР Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.

У першому читанні законопроєкт про олігархів було ухвалено в липні 2021 року.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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