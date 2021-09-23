Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що постатейний розгляд законопроєкту про олігархів став наслідком поправкового спаму зі сторони інших фракцій, і попередив, що монобільшість збирається використовувати таку модель і надалі.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту.

"По кожному закону, в який потрапляє понад 1000 правок, разом із фракцією будемо вирішувати, яким шляхом іти: або шляхом [спецпроцедури згідно зі статтею] 119-1, як по [податковому законороєкту] 5600, а якщо будуть якісь інші ситуації - розглядатимемо можливість постатейного розгляду, як [законопроєкт про олігархів] 5599", - сказав Корнієнко.

За його словами, депутати подали понад 25 тисяч поправок до пакету законопроєктів, який "Слуга народу" має намір ухвалити до кінця 2021 року.

"Половина з них - це поправки до 5600, тому ми пропонуємо там спецпроцедуру - п'ять правок від фракції. Є дві тисячі правок до закону про СБУ, який теж треба прийняти. Є півтори-дві тисячі правок в законороєкти про корпоративне управління, про Антимонопольний комітет - те, що входить в МВФ-івський пакет. Є вісімсот правок в один з банківських законів з нашого боргу по макрофіну, є 300 правок в закон про НАБУ і так далі, і так далі. 25 тисяч правок в десять законів умовно - це точно не парламентська робота. Якщо опозиція каже, що їм не дають слово, я думаю, що ввечері кожен телеглядач може побачити, що опозиція там буяє і квітне", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що до другого читання законопроєкту про олігархів було подано більше тисячі поправок, але монобільшість запропонувала спрощену процедуру, що дозволила ухвалити закон менше ніж за півтори години. В іншому випадку на розгляд поправок знадобилося б кілька пленарних тижнів.