Київрада звернулася до правоохоронців через Біличанський ліс

Київська міська рада звернеться до правоохоронців щодо незаконної зміни межі столиці на користь області. За таке рішення на засіданні 23 вересня проголосували 88 депутатів міськради. Рішення підтримали усі фракції політсил, представлених у міськраді.

Депутати вважають, що рішення Київської обласної ради від 09.09.2021 № 114-05 VIII прийняте в умовах перевищення наданих законом повноважень, пише ЧЕСНО.

"Саме так міськрада відреагувала на те, що Київська обласна рада з подачі обласної державної адміністрації нещодавно затвердила схему планування Київської області. На цій схемі область самочинно відбирає у столиці частину Святошинського району - Біличанський ліс навколо смт Коцюбинське. На мапі ця ділянка залита червоним кольором", - пише видання.

Фото: chesno.org

Секретар міськради Володимир Бондаренко зауважив, що межі столиці востаннє були змінені у 1989 році, коли до Києва включили Осокорки. Відтоді межі залишалися незмінними і мають бути внесені у Держгеокадастр.

"Тобто посадові особи Держгеокадастру, які не вносять межу, діють у позаправовий спосіб", - резюмував Бондаренко.

Активісти, які 12 років захищають Біличанський ліс від забудовників, здивовані таким рішенням області, оскільки вона зазіхнула на територію НПП "Голосіївський", межу якого раніше вже погодила з Києвом.

Фото: chesno.org

Відповідно до ст. 85 Конституції України, утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів належить до повноважень Верховної Ради України.

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" визначає, що межі Києва встановлює Верховна Рада України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.

Що стосується розроблення та затвердження схем планування територій, то обласна рада має на це право виключно на своїй території відповідно до вимог ст. 11 закону "Про основи містобудування".

Нагадаємо, боротьба за Біличанський ліс триває з 2008 року. На думку депутатів селищної ради Коцюбинського, ліс входить до меж цього населеного пункту. Селищна рада дозволила вирубку дерев і передала частину лісу приватним структурам під забудову.

Проте влада Києва вважає, що ліс входить до меж столиці. Вона домоглася судового рішення про повернення Біличанського лісу у власність Києва.