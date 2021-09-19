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У Білій Церкві вандал пошкодив Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України

Молодика затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Білій Церкві на Київщині вандал пошкодив Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України.

Про це повідомили в обласній поліції.

“Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Героїв Небесної Сотні невідомий молодик з балончика розмальовує пам'ятник. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомила свідок події”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що правопорушник розмалював дзеркальну кулю – Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі "BMW".

Вже незабаром поліцейські батальону патрульної поліції затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення.

“Особу лиходія встановили, ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гаражне приміщення і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник, він пояснити не зміг”, – додали у поліції.

Молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція визначить правову кваліфікацію цієї події для прийняття законного рішення та притягнення правопорушника до відповідальності.

Нагадаємо, на початку серпня вандали пошкодили в Кривому Розі пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам. У вересні памятний знак "Іловайськ-2014 Пам'ятаємо" пошкодили знову.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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