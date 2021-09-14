У центрі Кривого рогу вандали знову пошкодили памятний знак "Іловайськ-2014 Пам'ятаємо".

Про це повідомив заступник міського голови Геннадій Шаповалов.

На опублікованих фото видно, що з монумента були вкрадені вази для квітів у вигляді гільз.

"Покидьки відламали та вкрали металеві вази для квітів, зроблені з гільз. Сталося це із меркантильних міркувань, або ж з політичних, наразі не має жодного значення. Монумент - нагадування всім нам про ту страшну ціну, яку Україна сплатила і продовжує сплачувати за свою свободу і незалежність. І кожен, хто намагається посягати на пам'ять героїв, є злочинцем в очах Бога і людей та буде проклятий у віках", - написав Шаповалов.

Фото: Геннадій Шаповалов / facebook

Фото: Геннадій Шаповалов / facebook

Нагадаємо, на початку серпня вандали пошкодили в Кривому Розі пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам.