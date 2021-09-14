Окупанти запустять електричку з ОРДЛО в Росію для голосування на виборах до Держдуми

На період виборів до Держдуми Росії запустять додаткові поїзди для вивезення жителів окупованих територій Донецької та Луганської області, щоб збільшити кількість тих, хто проголосував.

Про це повідомила "Східна правозахисна група".

Так, в період з 17 по 19 вересня бойовики запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію "Успенська". Там вони будуть пересідати в автобуси і слідувати в Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Електричка курсуватиме кожні дві години. Списки на перевезення складають так звані "інформаційні центри" окупантів.

Нагадаємо, в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто. Раніше повідомлялося, що більш ніж півмільйона жителів, які отримали російські паспорти, візьмуть участь у виборах до Держдуми РФ.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним".

На початку вересня СБУ знову зафіксувала масову паспортизацію мешканців ОРДЛО напередодні виборів у Держдуму РФ.