Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні запустили Тelegram-канал для вивчення мови жестів

Безкоштовні заняття проводитимуть онлайн.

В Україні запустили Тelegram-канал для вивчення мови жестів

В Україні створили Тelegram-канал, де кожен охочий зможе долучитися до безкоштовних онлайн-уроків із вивчення мови жестів.

Як повідомили в громадській організації "Відчуй", яка створила цей канал, окрім занять з викладачем у Zoom, тут доступні уроки для дітей від 6 років та швидкі тести на знання жестової мови, передає Укрінформ.

"Компанії стають все більш інклюзивними та беруть на роботу нечуючих професіоналів. З ними не треба шукати спільну мову, адже вона відома всім - це жестова мова. Її знання є важливою навичкою, незалежно від того, в якій сфері ви працюєте і чи працюєте взагалі, адже нечуючу людину можна зустріти де завгодно. До того ж ми прагнемо показати, що професійність і успішність людини не залежить від інвалідності, віку чи будь-яких інших обставин", - зауважила керівник ГО "Відчуй" Людмила Пишна.

"Відчуй" - громадська організація, заснована Людмилою та Андрієм Пишними. З 2011 року системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. За 10 років діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проєктів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також