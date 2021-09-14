В Україні запустили Тelegram-канал для вивчення мови жестів

В Україні створили Тelegram-канал, де кожен охочий зможе долучитися до безкоштовних онлайн-уроків із вивчення мови жестів.

Як повідомили в громадській організації "Відчуй", яка створила цей канал, окрім занять з викладачем у Zoom, тут доступні уроки для дітей від 6 років та швидкі тести на знання жестової мови, передає Укрінформ.

"Компанії стають все більш інклюзивними та беруть на роботу нечуючих професіоналів. З ними не треба шукати спільну мову, адже вона відома всім - це жестова мова. Її знання є важливою навичкою, незалежно від того, в якій сфері ви працюєте і чи працюєте взагалі, адже нечуючу людину можна зустріти де завгодно. До того ж ми прагнемо показати, що професійність і успішність людини не залежить від інвалідності, віку чи будь-яких інших обставин", - зауважила керівник ГО "Відчуй" Людмила Пишна.

"Відчуй" - громадська організація, заснована Людмилою та Андрієм Пишними. З 2011 року системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. За 10 років діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проєктів.