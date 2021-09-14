В Укрзалізниці викрили ще одну схему розкрадання, яка могла призвести до аварій поїздів

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів в АТ "Укрзалізниця", що полягала у закупівлі неякісних запчастин для залізничних колій під виглядом якісних.

Використання такої продукції могло призвести до аварій поїздів, повідомили в пресслужбі СБУ.

Представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили механізм отримання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. До схеми вони залучили столичну приватну компанію.

Ця фірма у 2020-2021 роках поставила Укрзалізниці партії гумових прокладок для рейкових колій, але зробила це в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару.

"Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану «різницю» ділки виводили у тінь", – пояснили в СБУ.

Під час обшуків у регіональній філії Укрзалізниці та компанії в Києві виявили фінансові документи із доказами протиправної діяльності та ймовірно підроблені документи контролю якості й використання придбаних запчастин.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, у серпні Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідала технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі УЗ, вартість якої становить понад 3 млрд гривень.