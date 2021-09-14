Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
ГоловнаСуспільствоПодії

В Укрзалізниці викрили ще одну схему розкрадання, яка могла призвести до аварій поїздів

Філія АТ купувала у приватної компанії неякісні запчастини. 

В Укрзалізниці викрили ще одну схему розкрадання, яка могла призвести до аварій поїздів
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів в АТ "Укрзалізниця", що полягала у закупівлі неякісних запчастин для залізничних колій під виглядом якісних. 

Використання такої продукції могло призвести до аварій поїздів, повідомили в пресслужбі СБУ

Представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили механізм отримання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. До схеми вони залучили столичну приватну компанію. 

Ця фірма у 2020-2021 роках поставила Укрзалізниці партії гумових прокладок для рейкових колій, але зробила це в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. 

"Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану «різницю» ділки виводили у тінь", – пояснили в СБУ.

Під час обшуків у регіональній філії Укрзалізниці та компанії в Києві виявили фінансові документи із доказами протиправної діяльності та ймовірно підроблені документи контролю якості й використання придбаних запчастин.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, у серпні Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідала технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі УЗ, вартість якої становить понад 3 млрд гривень. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також