Операцією з розгону кримських татар у Сімферополі керував перебіжчик з лав МВС України, - Чубаров

За інформацією Чубарова, чоловік - "один з перших перебіжчиків з лав МВС України на бік російських окупантів".

Діями силовиків по силовому розгону та арешту кримських татар біля будівлі ФСБ у Сімферополі 4 вересня керував зрадник з числа колишніх співробітників МВС України, колишній в.о. начальника Сімферопольського районного відділу Головного управління МВС України в АРК Сергій Ніколаєв.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Діями карателів по розгону кримських татар, що зібралися біля будівлі ФСБ РФ по Криму, і їх затриманнями керував Сергій Ніколаєв, начальник російської окупаційної поліції міста Сімферополя. Сергій Ніколаєв до березня 2014 року служив в МВС України і займав посаду в.о. начальника Сімферопольського районного відділу Головного управління МВС України в АРК”, - повідомив Чубаров.

Голова Меджлісу наголосив, що Сергій Ніколаєв - один з перших перебіжчиків з лав МВС України на бік російських окупантів.

Фото: Рефат Чубаров Сергій Ніколаєв

Фото: Рефат Чубаров Сергій Ніколаєв

Нагадаємо, увечері суботи, 4 вересня, у Сімферополі біля будівлі ФСБ затримали близько 40 кримських татар. Люди намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня. Їх "насильно завантажили" в поліцейські автобуси. Згодом всіх їх відпустили. Наразі щодо затриманих відкриті адміністративні справи, деяких з них "суди" вже оштрафували на 10 тисяч рублів (близько 3 тис. гривень).