СБУ попереджає про антитерористичні навчання на Київщині

Під час заходів можливе тимчасове обмеження руху транспорту та перевірка документів.

З 14 по 16 вересня Служба безпеки України в Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів. У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

У заходах братимуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Національної поліції, Військової служби правопорядку, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей та належним чином реагувати на дії правоохоронців.

Нагадаємо, в серпні СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в Донецькій і Луганській областях.