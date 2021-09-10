Він вимагав гроші з місцевого фермера за закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки.

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на хабарі керівника одного з відділів Краматорської окружної прокуратури Донецької області, який вимагав гроші з місцевого фермера за закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що прокурор оцінив у 50 тис. грн закриття справи та не притягнення фермера до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. За цю суму посадовець також обіцяв у подальшому не створювати перешкод фермеру у веденні підприємницької діяльності", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали прокурора "на гарячому" - в службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабаря.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання зловмисника.

Фото: СБУ

Нагадаємо, 3 вересня Служба безпеки України оголосила про викриття начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.

За версією слідства, посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.