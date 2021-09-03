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СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ

Посередника затримали під час одержання 20 тис. доларів.

СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Посередника затримали під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького. Він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у квітні 2018 року спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії НАУ з наземних служб у Кропивницькому.

Корупційні скандали в НАУ - не рідкість. У 2015 році Міносвіти оцінило зловживання в університеті за період роботи ректора Миколи Кулика протягом 2008-2015 років майже в 300 млн гривень. Тодішній міністр освіти і науки Сергій Квіт звільнив усіх працівників відділу внутрішнього аудиту міністерства через покривання махінацій у НАУ. Міністр говорив, що екс-регіонал, перший проректор НАУ Максим Луцький використовував університет для особистого збагачення. Пізніше Міносвіти звільнило і самого Луцького, а також чотирьох проректорів як призначених усупереч статуту університету та закону.

У 2016 році за підозрою в отриманні хабара затримали т.в.о. ректора Володимира Харченка.

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