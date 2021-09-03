Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.
Посередника затримали під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького. Він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.
"Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо, у квітні 2018 року спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії НАУ з наземних служб у Кропивницькому.
Корупційні скандали в НАУ - не рідкість. У 2015 році Міносвіти оцінило зловживання в університеті за період роботи ректора Миколи Кулика протягом 2008-2015 років майже в 300 млн гривень. Тодішній міністр освіти і науки Сергій Квіт звільнив усіх працівників відділу внутрішнього аудиту міністерства через покривання махінацій у НАУ. Міністр говорив, що екс-регіонал, перший проректор НАУ Максим Луцький використовував університет для особистого збагачення. Пізніше Міносвіти звільнило і самого Луцького, а також чотирьох проректорів як призначених усупереч статуту університету та закону.
У 2016 році за підозрою в отриманні хабара затримали т.в.о. ректора Володимира Харченка.