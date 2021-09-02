Сьогодні, 2 вересня, в центрі Києва сталася аварія на міській електромережі, через яку в районі Майдану Незалежності були знеструмлені фонтани, а також частково Торговий центр "Глобус" і найближчі будинки.

Про це повідомляє СВКП "Київводфонд".

"До уваги киян та гостей міста! У зв'язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ "Глобус" та інші прилеглі об'єкти. Фахівцями СВКП "Київводфонд" разом із представниками ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" проводяться необхідні дії для відновлення електронапруги", - йдеться в повідомленні.

Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв обіцяють повідомити згодом.

Фото: facebook.com/kyivvodfond

Нагадаємо, зазвичай сезон роботи фонтанів у Києві розпочинається 1 травня. Цього року запуск фонтанів перенесли на 15 травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, а щопонеділка їхню роботу перериватимуть для проведення технічних робіт.