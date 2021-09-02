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СБУ викрила на хабарі депутата та посадовців Полтавської міськради

Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців.

СБУ викрила на хабарі депутата та посадовців Полтавської міськради
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України в Полтавській області викрила на отриманні хабарів посадовців одного з управлінь Полтавської міської ради та депутата.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники намагалися організувати систему поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, погрожували їм створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності.

За даними слідства, вартість таких "дозвільних документів" для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів США.

Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК під час отримання другої частини хабаря.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу затриманому та причетним посадовцям найближчим часом планується оголосити про підозру. Тривають слідчі дії.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що сьогодні, 2 вересня, у приміщенні Полтавської міської ради відбуваються обшуки.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, 27 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Харківської міської ради. Йдетсья про можливе розкрадання бюджетних коштів при виконанні ремонтів під'їздів в багатоквартирних будинках.

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