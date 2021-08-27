Правоохоронці прийшли з обшуками до Харківської міської ради

Йдетсья про можливе розкрадання бюджетних коштів при виконанні ремонтів під'їздів в багатоквартирних будинках.

Правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю Харківської міської ради через можливе розкрадання бюджетних коштів при виконанні ремонтів під'їздів в багатоквартирних будинках.

Про це "РБК-Україна" сказав прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Мова йде про можливе завищенні цін і привласненні бюджетних коштів при виконанні робіт з ремонту приватними ФОП-ами і фірмами під'їздів в багатоквартирних будинках на території Харкова", - розповів Чубенко.

Він зазначив, що замовником ремонтних робіт було комунальне підприємство "Жилкомсервіс".

"Проводяться обшуки і вилучення документів. Ведеться слідство, триває збір і вивчення доказової бази", - додав представник прокуратури.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 липня правоохоронці здійснили обшуки у Харківській міській раді через можливе привласнення 5 млн гривень, виділених на харчування у дитячих садках.