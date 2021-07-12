Правоохоронці провели обшуки у Харківській міській раді через можливе привласнення 5 млн гривень, виділених на харчування у дитячих садках.

Про це повідомляє пресцентр прокуратури області.

За даними слідства, директор комунальної організації, яка спеціалізується на постачанні продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади, створив злочинну схему, до якої залучив посадовців міської ради та приватних підприємств.

Діючи у злочинній змові, зазначені особи поставляли товари харчування для дітей за завищеними цінами.

"Управління освіти різних адміністрацій районів ХМР проводили аукціони щодо постачання продуктів харчування в дошкільні заклади. Директор комунальної організації сприяв тому, щоб переможцями аукціонів визначались саме необхідні підприємства, а в подальшому з ними укладались договори на поставку продуктів", - йдеться в повідомленні.

Фото: khar.gp.gov.ua

Фото: khar.gp.gov.ua

Встановлено, що упродовж 2018-2020 років у дошкільні заклади, розташовані в різних районах Харкова постачались молоко, сир, масло за завищеними цінами.

Сума незаконно привласнених бюджетних коштів складає понад 5 млн гривень.

9 липня цього року проведено понад 30 обшуків у приміщеннях управлінь Харківської міської ради, комунальної організації та підприємств, а також за місцем мешкання фігурантів провадження. Вилучено бухгалтерські документи та інші докази протиправної діяльності.

Фото: khar.gp.gov.ua

Нагадаємо, у січні Київ підняв плату за харчування в дитячих садках.