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У Києві з'явилася перша дорога суміщеного руху автомобілів і велосипедів з новою розміткою

Швидкість руху обмежено на рівні 20 км/год.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ботанічна площа біля Володимирського собору в Києві стала першою в Україні ділянкою суміщеного руху моторизованого транспорту і велосипедів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

На площі нанесли нову розмітку згідно нової редакції ДСТУ 2587:2021 "Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови", яка набуває чинності 1 серпня 2021 року.

Ця ділянка з'єднає велосмугу на вулиці Леонтовича з майбутньою доріжкою на сусідній вулиці Івана Франка, де триває капітальний ремонт. На ділянці спільного руху швидкість руху обмежено 20 км/год.

В повідомленні зазначається, що до 20-30 км/год цього року планується обмежити швидкість на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу станції метро "Арсенальна" та Старокиївській Горі.

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