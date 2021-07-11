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У Києві під час гідравлічних випробувань прорвало трубу на мосту Патона

Аварійний водогін був збудований у 1962 році.

У неділю близько 18:30 під час гідравлічних випробувань прорвало трубу на мосту Патона в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Аварійна бригада КП «Київтеплоенерго» одразу локалізувала місце пошкодження. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази", - йдеться в повідомленні.

Випробування тепломереж у зоні теплопостачання ТЕЦ-5, до якої відноситься й міст Патона, почалося 5 серпня. 

Пошкоджений магістральний трубопровід був збудований у 1962 році (59 років тому). Він забезпечує постачання тепла до близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Нагадаємо, що це другий подібний випадок на мосту Патона з початку місяця. Попередня аварія сталася 2 липня.

Ще одна схожа аварія сталася на мосту Патона у березні 2020-го. Тоді прорвало теплотрасу на мосту. У вересні 2018-го через прорив трубопроводу міст тимчасово перетворився на "водоспад". Також трубу на мосту Патона проривало у квітні того самого року.

Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи і монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

Міст є аварійним і працює в обмеженому режимі.

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