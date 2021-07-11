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Поблизу Києва перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі

Загалом трамувалося 8 осіб.

Поблизу Києва перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі
Фото: bigkyiv.com.ua

Поблизу Києва на Гостомельській трасі унаслідок ДТП перекинулася маршрутка з пасажирами. Маршрутка прямувала до столиці з селища Пісківки на Київщині.

Про це пише dtp.kiev.ua.

“Серйозна ДТП аварія з перекиданням в Києві на Гостомельській трасі: перекинулася маршрутка з людьми, на місце рятувальники і кілька швидких”, – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що місце аварії є дуже небезпечним, серйозні ДТП відбуваються там щотижня.

Як пише interfax.com.ua з посиланням на ЗМІ, внаслідок аварії постраждало 8 осіб, зокрема в одного чоловіка виявили перелом ноги.

Усіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.

Нагадаємо, у лютому під Харковом маршрутний автобус із 17 пасажирами врізався у відбійник та перекинувся. Ушкодження отримали 10 осіб.

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