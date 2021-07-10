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Під прикриттям фонду Козака Росія здійснює гуманітарну агресію проти України, – розвідка Міноборони

Основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи Росії спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. 

Під прикриттям фонду Козака Росія здійснює гуманітарну агресію проти України, – розвідка Міноборони
Путін і Козак
Фото: kremlin.ru

Росія використовує "соціокультурні фонди та центри" для впливу на населення тимчасово окупованих територій України. Одним з інструментів є фонд "Русский мир", очолюваний заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, повідомили на сторінці ГУ розвідки Міноборони України в Facebook.

"Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту “Русский центр”, який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка України відзначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи Росії спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. 

"Це – викорінення української мови та культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах, насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону, подальше ментальне зближення мешканців ОРДЛО з населенням РФ", – додали в Міноборони.

Нагадаємо, що Козак досі лишається основним відповідальним за окупований Донбас, він курував роботу так званої Комісії з надання гуманітарної підтримки потерпілим территоріям східно-південних районів Донецької і Луганської областей. Докладніше про це читайте в матеріалі "Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО" на LB.ua.  

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