"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО

«Официальные» ресурсы оккупационных администраций ОРДЛО сообщили, что на предприятия, подконтрольные компании «Внешторгсервис» с момента так называемой «национализации», устроенной РФ на оккупированных территориях в 2017 году, придет новый инвестор . «Новая инвестиционная группа», о которой говорили главы псевдореспублик, призвана обеспечить «развитие металлургических и коксохимических предприятий».

Эта новость не стала сенсацией, ведь деятельность «Внешторгсервиса» и компании «Газ-альянс» давно вызывала серьезные вопросы как внутри самих псевдореспублик, так и у представителей угольной отрасли РФ. В 2018 году фактическая монополия «Газ-Альянса» на поставки угля из ОРДЛО спровоцировала протест российских угольных трейдеров «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт». Ими был подготовлен проект обращения на имя президента России, представителей правительства и силовых структур, где говорилось о недовольстве положением компании. В 2019 году «Газ-Альянс» лишается монополии на поставки угля. Об ослаблении позиций «Внешторгсервиса» много говорилось с начала этого года. В украинских медиа стала появляться информация о том, что «Внешторгсервис» оставит кураторство угольной отрасли в ОРДЛО. По версии СМИ, «Внешторгсервис» на этом поле должна сменить компания «Торговый дом Донские угли», зарегистрированная летом 2020 года в Ростове-на-Дону, которая якобы заключила контракты как с ОРДО, так и с ОРЛО.

Фото: www.facebook.com/ПАО-Алчевский-металлургический-комбинат-Доменный-цех Доменный цех Алчевского металлургического комбината

Тем не менее, заявления глав оккупационных администраций прозвучали обнадеживающе для работников предприятий, контролируемых «Внешторгсервисом»: огромную задолженность по зарплатам сотрудникам было обещано погасить в течение трех месяцев, а уволившимся – в течение полугода.

Ситуация с выплатами зарплат на предприятиях, управляемых ВТС, действительно приобрела характер катастрофической. Сотрудники Алчевского металлургического комбината протестовали с конца апреля, ведь «Внешторгсервис» не выплачивал даже обещанные зарплаты за декабрь прошлого года(!). По словам представителя ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ Дениса Казанского, к нему напрямую обращались люди из Алчевска, просившие поднять вопрос о задолженностях по зарплатам в рамках экономической подгруппы формата.

На роль «нового инвестора», призванного решить проблемы сотрудников предприятий, подконтрольных ВТС, был назначен российский предприниматель Евгений Юрченко. И здесь уместно говорить именно о роли, ведь, как и в случае Сергея Курченко, с которым традиционно связывали «Внешторгсервис», Юрченко будет являться лишь исполнителем воли кураторов экономической составляющей существования оккупированных территорий Украины из правительства РФ.

Фото: detector.media Сергей Курченко

Основной структурой, официально отвечающей за курирование экономики ОРДЛО, является Межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Этой бюрократической единицей, созданной в 2014 году, руководит замминистра экономразвития РФ, а в состав входят представители министерств (уровень замглавы), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России, заместитель начальника федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Возглавляет данную комиссию замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров. Он тесно связан с Ростовской областью и темой угольной промышленности: прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора предприятия «Гуковуголь». После работал в администрации Ростовской области в должности заместителя губернатора – министра топлива, энергетики и природных ресурсов. С 2002 года, будучи также замгубернатора области, занимал пост министра промышленности, энергетики и природных ресурсов. С 2008 года – первый заместитель главы администрации Ростовской области. Как представитель администрации Ростовской области входил в состав Совета директоров ОАО «Донэнерго». Также занимал должность замминистра регионального развития РФ в 2012-2014 гг.

Фото: economy.gov.ru Сергей Назаров

Назаров изначально организовал встречи представителей оккупационных администраций ОРДЛО с бизнесом Южного федерального округа. Именно эти активности и позволили в итоге согласовать схемы легализации внешнеэкономической деятельности РФ на оккупированных территориях Украины. Он отвечал также за создание «банковской системы» псевдореспублик, для функционирования которой было организовано политическое признание «ЛДНР» со стороны Южной Осетии.

Не стоит забывать и о том, что Сергей Назаров задействуется в работе экономической подгруппы ТКГ в составе российской делегации. То есть именно он ответственен не только за общее руководство всеми процессами, связанными с промышленностью и экономикой ОРДЛО, но и за формирование и доведение позиции РФ относительно экономических вопросов в существующих переговорных форматах.

Однако основным ответственным за оккупированный Донбасс на данный момент остается Дмитрий Козак, который, к тому же, имел опыт кураторства работы ТЭК, промышленности и уже упомянутой Комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины от правительства РФ. Часто в СМИ появлялись утверждения, что сама комиссия – не более чем бюрократическое прикрытие, а решения, связанные с промышленностью оккупированных территорий, принимались на отдельных совещаниях Назарова и Козака.

Фото: eer.ru Дмитрий Козак

Иными словами, смена фамилии «инвестора» всегда значила и значит меньше, чем фамилия куратора. И вряд ли «новый инвестор» сумеет сделать эту перемену ощутимой для жителей оккупированных территорий, работающих на разоренных предприятиях.

Украина, в свою очередь, может и должна использовать ситуацию, сложившуюся вследствие «внешнего управления» захваченными оккупантами предприятиями, в существующих переговорных форматах. За обсуждением бизнес-интересов различных группировок не должно стираться главное: урегулирование необходимо ради людей и для людей, которые сегодня совершенно очевидно страдают от действий оккупационных администраций. И нашей задачей будет глобально не дать забыть об этом.