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У ПАРЄ підтримали проведення дебатів щодо Білорусі попри спроби Росії зняти питання

Дебати заплановані на середу. 

У ПАРЄ підтримали проведення дебатів щодо Білорусі попри спроби Росії зняти питання
Фото: assembly.coe.int

Парламентська асамблея Ради Європи матиме в середу дебати щодо ситуації в Білорусі. Також 23 червня ПАРЄ розглядатиме резолюцію стосовно порушення прав кримьских татар у Криму, повідомила народна депутатка "Слуги народу", член делегації України Євгенія Кравчук в Facebook.

Її колега Олександр Мережко додав, що більшість проголосувала за проведення дебатів щодо Білорусі попри спроби представників РФ зняти питання з порядку денного. За висловилися 68 делегатів, проти - 11. 

Чергова сесія ПАРЄ стартувала 21 червня, вона триватиме чотири дні. Серед основних питань порядку денного, крім білоруського питання і утисків татар на окупованій території, вибори в Болгарії та Албанії, а також ковідні паспорти і права жінок. 

Нагадаємо, що голову постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву обрали віцепрезиденткою політичної групи Європейської народної партії у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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