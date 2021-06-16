Мезенцеву обрано віцепрезиденткою політичної групи в ПАРЄ

Голову постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву обрали віцепрезиденткою політичної групи Європейської народної партії у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Засідання політичної групи EPP/CD відбулося 15 червня. За обрання української делегатки віддали 22 голоси, 7- проти, 3 - утримались, повідомила Марія Мезенцева.

"Одним з питань було обрання 8 віцепрезидентів політичної групи, на доповнення до 7 діючих віцепрезидентів. І в мене є гарна новина: мене було обрано однією з віцепрезидентів політичної групи. А це означає, що Україна буде представлена в Бюро (керівному органі) другої за чисельністю групи в Асамблеї... Ми зможемо краще доносити власну позицію щодо актуальних для України питань", - написала вона у фейсбуці.

Голова української делегації в ПАРЄ нагадала, що раніше Євгенію Кравчук було обрано віцепрезиденткою групи лібералів та демократів ALDE в Асамблеї.