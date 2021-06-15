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Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу, - Зеленський

Президент України провів зустріч з головою ОБСЄ Анн Лінде.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Анн Лінде, яка вдруге з початку року приїхала в Україну.

Фото: president.gov.ua

Глава держави наголосив, що Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу для врегулювання ситуації на Донбасі, інформує пресслужба президента.

Володимир Зеленський та Анн Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави. Також було обговорено шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Президент наголосив на важливості здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації вздовж тимчасово непідконтрольної частини українсько-російського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів із врегулювання ситуації в Україні та довкола неї. До нового формату мають увійти питання не лише врегулювання ситуації на Донбасі, а й повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами президента України, такий формат можна було б об'єднати з "нормандським".

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