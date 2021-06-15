Зеленський: Україна заслуговує на членство в НАТО і не повинна його просити

"Нас потрібно запрошувати – я вважаю, що це чесно".

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна гідна бути рівноправним членом НАТО.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Наші військові демонструють міцність та потужність армії, вона готова захищати. Я про це комунікував з лідерами, запрошував їх на Донбас, щоб вони бачили рівень. Ми достойні бути членами альянсу, якщо альянс бачить Україну серед членів НАТО не за лаштунками, а за одним столом", – сказав Зеленський.

Він подякував президенту США Джо Байдену, прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону та іншим лідерам країн НАТО, які під час Брюссельського саміту підтримали євроатлантичні прагнення України, але вважає, що Україна заслуговує на більше.

"Ми заслуговуємо, щоб бути одними з рівних в альянсі, серед потужних країн. Нас потрібно запрошувати – я вважаю, що це чесно. Ми не повинні просити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до альянсу через План дій щодо членства.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства вже у 2022 році.