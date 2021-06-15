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Зеленський не збирається розпускати Раду

"Якщо депутати голосують і працюють - прекрасно".

Зеленський не збирається розпускати Раду
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається розпускати Верховну Раду.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів". 

"Розпускати Раду не має сьогодні сенсу з точки зору стабільності перш за все. Якщо депутати голосують і працюють - прекрасно, а якщо не будуть працювати, тоді не має сенсу в роботі Верховної Ради", - сказав він.

Нагадаємо, що у 2019 році Зеленський розпустив Верховну Раду попереднього скликання, що дало йому змогу отримати у парламенті власну більшість.

Зараз рейтинг "Слуги народу" набагато нижчий, ніж два роки тому, і у випадку дострокових виборів партії доведеться шукати партнерів для коаліції.

Чергові вибори Верховної Ради мають відбутися у 2023 році.

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