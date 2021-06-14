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Мінрегіон співпрацюватиме з НАБУ в проведенні конкурсів з добору кандидатів у ДІАМ

Договір сприятиме подоланню "схем" і "домовленостей" в архітектурно-будівельному контролі. 

Мінрегіон співпрацюватиме з НАБУ в проведенні конкурсів з добору кандидатів у ДІАМ
Семен Кривонос, Олексій Чернишов і Артем Ситник
Фото: Мінрегіон

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Домовленість про співпрацю досягнуто у межах Меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність", повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

Документ 14 червня підписали Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та Голова ДІАМ Семен Кривонос.  

"Сьогодні зроблено ще один важливий крок у реформуванні архітектурно-будівельного контролю — підписання меморандуму між ДІАМ, НАБУ та Мінрегіоном. Наша мета — повне подолання так званих «схем» та «домовленостей» у сфері, яка раніше вважалася в Україні однією з найбільш корумпованих", — зауважив міністр Олексій Чернишов.  

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією про виявлені ознаки корупційних правопорушень. 

"Протидія корупції в сфері будівництва завжди у фокусі уваги детективів НАБУ. Тож Меморандум сприятиме швидшому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції", — підкреслив директор НАБУ Артем Ситник.  

Угода передбачає постійну комунікацію, зокрема, проведення спільних нарад та робочих зустрічей.  

"Багато років ДАБІ займала, на жаль, місце в ланцюзі створення «додаткової корупційної вартості». Тому ми дуже вдячні НАБУ за цю підтримку, що забезпечить прозорість у роботі співробітників ДІАМ", — наголосив голова ДІАМ Семен Кривонос.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про те, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які спрямовані на комплексні зміни у сфері містобудування. 

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