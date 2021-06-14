Тимошенко оскаржить рішення ЦВК щодо референдуму по землі

«Батьківщина» оскаржуватиме у суді рішення ЦВК щодо проведення «земельного» референдуму. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради.

«Як відомо, з 1 липня набирає чинності закон про розпродаж сільськогосподарської землі – одразу з правом володіння землею іноземними банками, з правом зняття верхнього шару чорноземів, з припиненням державного контролю та позбавленням наших фермерів землі, яка у них перебуває у постійному користуванні. Одним зі шляхів зупинення цього знищення держави був референдум», – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала про передвиборчі обіцянки влади про те, що кожен українець – президент, що без рішення народу на референдумі не буде ухвалено жоден закон.

«Ми перевірили, як в реальності все це відбувається. Майже 12 тисяч людей, які склали ініціативну групу, подали заяву в ЦВК для того, щоб розпочати референдум проти продажу сільськогосподарської землі. Все було зроблено чітко по закону, без будь-яких відхилень. І ось в п’ятницю відбулося засідання ЦВК, на якому «слуги» проголосували «проти», і таким чином зірвали проведення референдуму, за який виступає абсолютна більшість громадян в нашій країні», – повідомила лідер «Батьківщини».

За її словами, це було зроблено навмисно.

«Це був тест для влади на здатність слухати людей, працювати в інтересах українського суспільства, на вміння реалізовувати народовладдя. Обіцянки про народовладдя від «слуг народу» – це глибокий обман. Вони віддають те, що належить українцям, транснаціональним компаніям й іншим олігархічним структурам, з якими вони начебто «борються». Наша команда буде пильною та буде боротися всіма доступними методами, щоб не дозволити розпродаж української землі. Ми станемо серйозною перешкодою для них», – запевнила Юлія Тимошенко.