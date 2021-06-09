Тимошенко: 11 червня ЦВК вирішить, чи можна проводити "земельний" референдум

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що шанси відстояти землю в конституційний спосіб є. Про це вона заявила під час зустрічі з представниками фермерських господарств Дніпропетровщини, які провели установчі збори для створення відокремленого підрозділу ГО «Асоціація фермерів і приватних землевласників» Кам’янського району.

«На жаль, шахраї від влади виявилися передбачливими. Ані референдум, ані Конституційний Суд не встигнуть зупинити того, що з 1 липня закон про розпродаж землі вступить в силу. Але їм ще потрібен підготовчий період, а нам – уповільнити ситуацію. Ми з вами провели збори великої ініціативної групи. І вже в п’ятницю, 11 червня, відбудеться засідання ЦВК, на якому буде вирішуватися, чи можна проводити «земельний» референдум. І якщо рішення буде позитивне, ми обов’язково зберемо з запасом 4 мільйони підписів, і восени організуємо волевиявлення. І якщо народ висловить незгоду з розпродажем землі, як це показують соціологічні дослідження, то влада не зможе втілювати ці закони в життя», – повідомила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що на референдум буде винесено питання заборони продажу землі будь-кому, крім української держави.

«Люди, які терміново хочуть продати свій пай, мають звернутися до Державного земельного банку, отримати кошти, а фермер, який на цій землі працює, отримає її в постійне користування. Референдум треба провести не тому, що ми проти продажу землі фермерам, а тому що те, що «слуги народу» запланували в ухвалених законах, не дасть фермерам можливості купити землю», – пояснила лідер «Батьківщини».

За її словами, кожна країна, яка має сільськогосподарську землю, розвиває вітчизняне сімейне фермерство, сприяє малим і середнім сільгосппідприємствам.

«Наміри владної команди стосовно землі можна чітко зрозуміти, якщо подивитися на зміни, які вони внесли в Земельний кодекс. Зокрема, вони скасували заборону на купівлю сільськогосподарської землі іноземцями. Якщо у них чесна мета до українських фермерів і аграріїв, то навіщо вони це скасували?» – риторично запитала Юлія Тимошенко.