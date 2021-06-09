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Кабмін призначив заступника голови МОЗ з питань євроінтеграції

Ним став Олександр Комаріда.

Кабмін призначив заступника голови МОЗ з питань євроінтеграції
Олександр Комаріда
Фото: apteka.ua

Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

На засіданні 9 червня уряд погодив на цю посаду кандидатуру Олександра Комаріди.

"Уряд щойно призначив ще одного заступника Міністра охорони здоров'я! Олександр Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав у фейсбуці очільник міністерства Віктор Ляшко.

Раніше Олександр Комаріда обіймав посаду генерального директора Фармацевтичного директорату МОЗ України.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін призначив Ляшкові двох заступників - Ігоря Кузіна і Петра Ємця.

Кузін, який працював в.о. заступника голови Центру громадського здоров’я, змінив Ляшка на посаді головного санітарного лікаря.

Ляшко після призначення на посаду в інтерв'ю LB.ua говорив, що збирається замінити 50% керівного складу міністерства. За міністр Максима Степанова заступником з питань європейської інтеграції був Ігор Іващенко. 

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