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Списання боргів України перед МВФ поставить її в один ряд з країнами третього світу, - Рудик

Парламентарка також нагадала, що Україна вже рік не отримувала фінансування від МВФ.

Списання боргів України перед МВФ поставить її в один ряд з країнами третього світу, - Рудик

Запропонований 36 депутатами від «Слуги народу», «ОПЗЖ» та групи «Довіра» проєкт постанови №5607 про списання боргів перед Міжнародним валютним фондом є надзвичайно шкідливою ідеєю. Такі пропозиції ставлять Україну в один ряд із бідними країнами третього світу. Про це заявила лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Сомалі, Ліберія, Афганістан. Знаєте, що об’єднує ці три країни? Те, що за останній рік Міжнародний валютний фонд пішов на списання заборгованості цим країнам через кризову ситуацію. Замість того, щоб виконувати реформи, розвивати економіку та залучати інвестиції від міжнародних партнерів, українська влада хоче продовжувати робити кроки, які руйнують довіру від західного цивілізованого світу. Для України це буде політичним та економічним самогубством. Борги перед кредиторами потрібно регулярно обслуговувати, а не списувати», — заявила лідерка «Голосу».

Водночас вона нагадала, що через зволікання влади Україна вже рік не отримувала фінансування від МВФ.

«На жаль, через згортання реформ та невиконання взятих на себе зобов'язань розмови про отримання траншів МВФ — поки ненаукова фантастика. Плюс у тому, що цього разу представники уряду хоча б визнають, що для отримання траншів доведеться самим попрацювати. Вимоги Фонду відомі та давно зрозумілі. Наші кредитори хочуть бачити фінансову стабільність в Україні, реформу судової системи, ефективну боротьбу з корупцією, незалежний Національний банк. Виконання цих умов відкриє нам дорогу до дешевих запозичень Фонду. А це, своєю чергою, дозволить відновити співпрацю з іншими західними кредиторами, які орієнтуються на позицію МВФ», — додала Кіра Рудик.

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