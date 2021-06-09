Разумков підписав закон про е-декларування, який Зеленський має ветувати

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

У картці законопроекту №4651 на сайті парламенту зазначається, що Разумков підписав його 8 червня і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Проєкт закону пропонує посилити відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях та повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке було скасовано рішенням Конституційного Суду в жовтні 2020 року.

Так, за умисне неправдиве декларування чиновника можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років, якщо невідповідність із реальними доходами становитиме від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Якщо невідповідність перевищить 4,5 млн гривень, порушнику може загрожувати позбавлення волі до двох років.

За умисне неподання декларації додатково до штрафів та громадських робіт, передбачається покарання у вигляді ув'язнення до двох років.

Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні проголосувала за ініційований президентом Зеленським законопроєкт № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері. Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї.

В Офісі президента вважаєть, що це даватиме змогу не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються родичі. За такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи повинні обов’язково декларуватися.

У Зеленського пояснили, що зміни у законі даватимуть змогу переписувати власні дорогі автівки, квартири, "наприклад, на дружину, яка "відмовляється надати документи про це майно", а отже - не декларувати його. До кримінальної відповідальності декларант за такі дії притягнутий не буде. В Офісі президента зазначили, що Зеленський не підпише і ветує прийнятий законопроєкт.

Раніше політична партія "Голос" закликала президента ветувати законопроєкт про е-декларації через дві норми.

Також ветувати цей закон закликали НАБУ та НАЗК.

4 грудня минулого року парламент ухвалив "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Законопроєкт встановив відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення. У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів. "Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.