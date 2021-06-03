Зеленський не підпише закон про е-декларування, - Офіс президента

"Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням".

Президент Володимир Зеленський ветуватиме закон про посилення відповідальності за брехню в деклараціях або їх умисне неподання, який ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", – наголосив Зеленський.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада у другому читанні проголосувала за ініційований президентом законопроект № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. В Офісі президента вважаєть, що це даватиме змогу не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються родичі. За такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи повинні обов’язково декларуватися.

У Зеленського також зазначили, що зміни у законі даватимуть змогу переписувати власні дорогі автівки, квартири, "наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже - не декларувати його". До кримінальної відповідальності декларант за такі дії притягнутий не буде.

В ОП наголосили, що за недекларування майна чиновниками має бути встановлена кримінальна відповідальність.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною, а також про те, що Венеційська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 року повністю підтримала зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням, і не висловила жодних зауважень.

Нагадаємо, раніше політична партія "Голос" закликала президента ветувати законопроєкт про е-декларації через дві норми.

У жовтні минулого року Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях.

4 грудня парламент ухвалив "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Законопроєкт встановив відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення.

У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів. "Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.