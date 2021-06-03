Рада збирається заборонити антисемітизм окремим законом

У Кримінальному кодексі вже прописане покарання за розпалювання ненависті, в тому числі антисемітизм.

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 3 червня, проголосувала у першому читанні законопроєкт №5109 про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Цей законопроєкт підтримали 252 народних депутата.

Він складається з п'яти статей, які визначають поняття антисемітизму, його прояви та гарантує право особи на відшкодування матеріальної та моральної шкоди від антисемітизму.

Антисемітизмом планується визнати "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Проявами антисемітизму, згідно з законопроєктом, є:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;

умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;

прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;

заклики до антисемітизму.

Антисемітизм та його прояви у випадку прийняття законопроєкту будуть заборонені, а винні у порушенні закону нестимуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що чинна стаття 161 Кримінального кодексу вже передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи від 1997 року вказано, що антисемітизм є однією з багатьох форм "розпалювання ненависті".

Тому Головне науково-експертне управління вказує, що прийняття законопроєкту може породити прецедент щодо необхідності врегулювання особливостей протидії іншим формам дискримінації окремими законами, що не відповідає потребам систематизації законодавства України.