Чернишов анонсував зміни до Конституції та нову редакцію закону про місцеве самоврядування

Зміни будуть спрямовані на гарантування територіальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував нову редакцію закону про місцеве самоврядування та зміни до Конституції.

На засіданні палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад міністр заявив, що зміни будуть спрямовані на гарантування територіальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

"Органи місцевого самоврядування районного та обласного рівня отримають можливості власних виконавчих органів. Аби реалізувати це, нам необхідна ваша підтримка. Ми розраховуємо, що асоцації органів місцевого самоврядування будуть активними учасниками просування цих змін, а Конгрес місцевих та регіональних влад стане центральним майданчиком для узгодження позиції всіх сторін", - додав він.

Чернишов підкреслив, що процес внесення змін до Конституції не буде швидким.

"Ми працюємо над законодавством у межах чинної Конституції, це створює труднощі для реформування системи. До внесення конституційних змін плануємо актуалізувати закон про місцеве самоврядування та галузе законодавство щодо сільських, селищних та міських рад і їх виконавчих органів, а також районних і обласних рад", - зауважив міністр.

Нагадаємо, що сьогодні проходить засідання палати місцевих влад, наступного тижня буде засідання палати регіональних. Конгрес створено при президенті як консультативно-дорадчий орган, створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад обрали мера Львова Андрія Садового. Заступниками обрано мера Житомира Сергія Сухомлина і мера Дніпра Бориса Філатова.