Міністр Чернишов прокоментував ухвалення за основу змін до закону "Про засади державної регіональної політики"

Верховна Рада України 247 голосами підтримала у першому читанні проєкт закону про внесення змін до Закону України"Про засади державної регіональної політики", що впроваджують трирівневу систему стратегічного планування: держава – регіон – громада. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов подякував народним депутатам за підтримку урядової ініціативи, йдеться у повідомленні пресслужби Мінрегіону.

"Цей документ розроблено на вимогу часу. Успішна реалізація реформи децентралізації створила небувалі раніше фінансові та управлінські можливості для місцевих органів влади. Проєктом Закону передбачено комплексне удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики. Дякую народним депутатам за підтримку документу", – заявив Міністр Олексій Чернишов.

На засіданні парламенту документ представив заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря.

"Нова система адміністративно-територіального устрою є дуже важливою для формування та реалізації оновленої державної регіональної політики, яка на сьогодні є одним із пріоритетів на порядку денному. Це надзвичайно важливий законопроєкт в контексті децентралізаційної реформи", – заявив Іван Лукеря.

Проєкт закону впроваджує трирівневу систему стратегічного планування: держава – регіон – громада. У результаті введення в дію даного документу, всі 1469 територіальні громади матимуть затверджені стратегії розвитку. Водночас законопроєктом пропонується створити єдину геоінформаційну систему (ГІС) моніторингу розвитку кожної громади і кожного регіону.

Окрім того, законопроєктом пропонується удосконалити фінансове забезпечення державної регіональної політики. Також документ посилює роль Агенцій регіонального розвитку. Передбачено, що Агенції стають важливими суб’єктами регіональної політики, зможуть надавати платні послуги, а у заснуванні Агенцій матиму можливість брати участь територіальні громади.

Відповідно до проєкту, вводиться новий напрям державної регіональної політики – визначення та ідентифікація окремих типів територій у регіонах, що потребують особливої уваги з боку держави, реалізацію у них необхідних програм та проєктів регіонального розвитку, встановлення спеціальних механізмів їх державної підтримки.