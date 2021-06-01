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В Україні встановили День пам’яті дітей, загиблих внаслідок російської агресії

Він відзначатиметься щороку 4 червня.

В Україні встановили День пам’яті дітей, загиблих внаслідок російської агресії
Фото: EPA/UPG

В Україні щороку 4 червня відзначатиметься День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

За відповідний проєкт постанови №5343 1 червня проголосували 308 народних депутатів.

У Верховній Раді зазначили, що починаючи з 2014 року внаслідок агресії РФ в Україні загинули щонайменше 240 дітей, понад 40 з яких - через міни.

Постановою рекомендовано Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування розробити та затвердити плани заходів щодо вшанування на державному та місцевому рівнях пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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